«В чем прикол так трусы натягивать?»: беременная Рапунцель в таком же бикини, как у Каменских, показала формы

24-летняя Алена «Рапунцель» Савкина, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» улетела отдыхать в Сочи вместе с бойфрендом Ильей Семиным и годовалым сыном Богданом от Ильи Яббарова. В первый же день красотка показала свою стройную, но пока не загорелую фигуру, облачившись в бикини как у Насти Каменских.

Алена Рапунцель сейчас в положении. Она ждет ребенка от своего возлюбленного, с которым планирует сыграть свадьбу в сентябре. После того, как в бикини красотка показала плоский животик, ей поступил резонный вопрос от подписчиков: если она беременна, то где живот? Девушка ответила:

«У меня сейчас 10-11 недель. Плацента к задней стенке, поэтому животик маленький. Как и с Богданом было – стало прям хорошо заметно на 5 месяце», — объяснилась девушка.

Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/Между тем, в комментариях – пожар. Подписчики девушки не понимают, в чем прелесть подобного бикини, и критикуют его:

«Низ купальника ассоциируется со шторкой в ванной», «В чем прикол так трусы натягивать? Инстаграм телки», «И это будущие родители, жесть», «Мне стыдно даже», «Ну купальник реально трэш какой то, кошмар», «А потом говорит почему к ней такой негатив!? Наверное плохо со зрением У Алены», — пишут под фотографией.

Напомним, Алена Рапунцель прославилась благодаря участию в телепроекте «Дом-2». Она принимала в нем участие до «переезда» на телеканал «Ю» и после. Но в начале лета покинула шоу, чтобы строить любовь за его пределами.

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