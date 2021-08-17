В дерзком образе: Каменских предстала в серебристом монокини с декольте до талии и гулькой на голове

Украинская певица Настя Каменских в 34 года известна далеко за пределами своей Родины. Звезда давно покоряет Старый Свет, и даже в 2020 году выпустила первый испаноязычный альбом. Правда, пандемия немного скорректировала планы красотки, и концерты в Европе у звезды пока откладывается.

Зато очень много Каменских приходится выступать в Украине. Она немного передохнула в отпуске в Хорватии и снова в бой. На этот раз у нее недельный марафон по северо-западу Украины, и каждый выход на сцены красотка старается показать онлайн-аудитории.

Во время каждого концерта Каменских меняет несколько образов. Один из них показал ее друг в своем микроблоге. На снимке Настя позирует с гулькой на голове, в серебристом купальнике монокини с декольте до самой талии и ярким акцентом в наряде – кислотно-оранжевой накидке через плечо.

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