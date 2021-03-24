«Взбесившаяся Барби»: Хромченко показала самый трендовый оттенок розового

В эфире Первого канала на программе «Модный приговор» Эвелина Хромченко представила телезрительницам палитру розовых оттенков, которые в наступившем сезоне весна-лето 2021 взошли на модный Олимп. Среди разнообразия вариантов фэшн-эксперт указала на самый трендовый, который сегодня бьет все рекорды популярности.

«Та самая «взбесившаяся Барби» в цвете фуксия — это как раз к нынешнему сезону, это как раз самая модная», — признала Хромченко.

Кого-то из модниц столь яркий оттенок может напугать. Поэтому для более рационального внедрения этого трендового цвета в свой гардероб Хромченко посоветовала женщинам приобрести сначала маленький аксессуар — туфли, сумочку или пояс, поскольку они всегда будут актуальны.

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Или же обратить внимание на другие оттенки розового, коих в новом сезоне на подиумах мира появилась масса.

«Очень много разбеленных розовых в нынешнем сезоне, и один из очень безопасных оттенков — это розовый лед. Это холодный розовый, который разбелен просто до беспредела», — указала на оттенок Хромченко.

Есть среди розовой палитры и такие оттенки, которые, по заверениям Хромченко, порадуют практически любую модницу. «Свежая роскошная «Докторская» колбаса», — назвала нежный цвет телеведущая.

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