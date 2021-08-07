«У денег всегда есть следы»: юрист рассказал, как Омаров может отсудить половину дома у Бородиной

Как отметил Михаил Алексеев, Курбан может доказать, что особняк приобретен на общие деньги.

Юрист Михаил Алексеев заявил, что бизнесмен Курбан Омаров вполне может доказать: дом с бывшей женой телеведущей Ксенией Бородиной приобретен на совместные деньги. Жилье звезда «Дома-2» ранее переписала на маму.

Как отметил Алексеев, надо посмотреть, чем занимается родительница Бородиной. Одно дело, если у нее хороший доход и она может купить дорогостоящий особняк в Подмосковье. Если же мама Ксении Бородиной окажется обычной пенсионеркой, то тогда все в этой истории станет ясно. Она просто не могла купить такой дом на свои сбережения.

«У денег всегда есть следы, особенно при безналичном расчете. Если Ксения перечислила продавцу крупную сумму со своей карты, это шах и мат: тогда муж имеет все шансы отсудить половину дома или получить эту сумму денежной компенсацией». Михаил Алексеев

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Ранее Ксения Бородина заявила, что ее особняк стоимостью более 50 миллионов рублей с первого дня был оформлен на ее мать. При этом пока Курбан Омаров не подавал иск о разделе имущества, сообщает «Комсомольская правда».

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