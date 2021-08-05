«Нормально же жили»: Курбан Омаров провел время с бывшей женой на фоне развода с Ксенией Бородиной

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина находится в состоянии бракоразводного процесса с отцом своей дочери Теоны Курбаном Омаровым.

Вероятно, желая позлить пока еще действующую официальную жену, которая демонстрирует, что не намерена страдать и лить слезы из-за развода, Курбан Омаров решил показать, что дружен с экс-гражданской супругой.

В сторис микроблога он рассказал, что едет в клуб прыгать с парашютом. На заднем сиденье автомобиля, за спиной Курбана Омарова сидела женщина. Чуть позже он представил незнакомку подписчикам.

«Я еду в Коломну прыгать с парашютом с четырех тысяч метров, — поделился Курбан Омаров. — И самая главная интрига – смогу ли я выйти в открытую дверь самолета. Хватит ли у меня мощностей. Итак, лайфхак – как избавиться от бывшего мужа. Просто подари ему полет с парашютом».

С этим словами он показал весьма симпатичную даму, свою экс-избранницу Аллу, очень похожую по типажу на Ксению Бородину. Известный факт, что мужчинам нравятся одни и те же женщины.

Чуть позже Курбан Омаров показал себя в костюме парашютиста.

«Что я вам сделал-то, не пойму? Нормально же жили», — пошутил он, проходя мимо бывшей жены.

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