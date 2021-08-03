«Крутая ляля»: Каменских в алом лифчике-шторке аппетитно показала пышную грудь

Если бы у Анастасии Каменских не было ни голоса, ни слуха, ни артистического таланта, ее бы наверняка все равно любили благодаря привлекательной внешности. Однако все это у певицы есть, плюс ко всему — знойная звезда обладает роскошной фигурой с привлекательными формами, шикарными волосами и милым лицом.

Не случайно ее снимки в Instagram – одни из самых обсуждаемых. А когда Каменских отправляется в отпуск, где часто утраивает фотосессии в купальниках, ее блог становится особенно популярным. Звезда умеет красиво позировать и подавать свое тело в самом выгодном ракурсе, впечатляя эротизмом публику.

Но на этот раз Анастасия Каменских превзошла саму себя, запечатлевшись на яхте в мини-бикини страстного алого цвета. Его строение не может не вызвать эмоций, ведь лифчик купальника представлял собой шторку, которую можно двигать в зависимости от желания. Достойны внимания и весьма символические микротрусики, демонстрирующие пышные бедра Насти во всей красе. Фолловеров певицы этот секси-наряд очень впечатлил.

«Шикарная женщина», «Персик – огонь», «Настенька, очень крутой купальник!», «А где в это время был Алексей?», «Ого», «Очень горячая», «Наша крутая ляля», «Самая красивая», «Бомбическая фотография», «Идеальная фигура! Лучшая в мире», «Очень сексуальная в красном», — написали в комментариях люди.

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