«Да, я беременна»: Алена Рапунцель озвучила пол будущего ребенка

Бывшая звезда проекта «Дом-2» станет в недалеком будущем мамой во второй раз.

Бывшая звезда скандального шоу «Дом-2» Алена Рапунцель в сторис Instagram озвучила пол своего будущего ребенка. Она поделилась кадром, на котором можно увидеть тест на беременность с положительным результатом.

«Да, я беременна. И я знаю, что это дочка. И я так любила человека».

Алена Рапунцель

Напомним, что Алена Рапунцель сейчас находится в своем родном городе Владивостоке. Туда она прилетела со своим возлюбленным стриптизером Ильей Семиным.

Как поговаривают очевидцы, не так давно Илья Семин избил в одном из кафе города свою любимую девушку. При этом сам стриптизер ранее говорил, что Алена Рапунцель, находясь в интересном положении, позволила себе выпить спиртного. Это привело в гнев ее любимого мужчину, который и устроил с ней разборки.

Заметим, что Алена Рапунцель и Илья Семин регулярно скандалили и на шоу «Дом-2». У пары крайне непростые отношения.

Кстати, у Алены Рапунцель уже есть сын Богдан от другого участника телестройки Ильи Яббарова. Ребенок появился на свет в феврале 2019 года.

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