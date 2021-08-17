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Пока животик не округлился: беременная Алена Рапунцель отметилась на прогулке в платье-комбинации

Девушка ждет второго ребенка от нового возлюбленного.

Пока животик не округлился: беременная Алена Рапунцель отметилась на прогулке в платье-комбинации
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

Бывшая звезда «Дома-2» Алена Рапунцель счастлива в новых отношениях с танцором Ильей Семиным, с которым пыталась строить любовь перед камерами, когда вернулась на реалити после перезапуска на «Ю». В начале лета они вдвоем ушли с проекта, а в середине стало известно, что девушка беременна.

У нее есть годовалый сын Богдан, отцом которого является экс-звезда телестройки Илья Яббаров. Сейчас девушка улетела отдыхать в Сочи с наследником, бойфрендом и мамой, и оттуда уже шлет фото и видео подписчикам.

Алена Рапунцель с сыном. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/
Алена Рапунцель с сыном. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

В первый же день по прилете на курорт Рапунцель поспешила нарядиться и отправиться на прогулку. Девушка облачилась в черное платье-комбинацию и позировала на прогулке перед камерой. Ее «интересное положение», кстати, ничто не выдавало – срок слишком маленький, и животик еще не округлился.

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