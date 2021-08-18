«Мы очень любим его»: Скарлетт Йоханссон родила сына

Голливудская актриса, 36-летняя Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой. Звезда фильма «Черная вдова» родила сына. Новость о пополнении в семье сообщил в микроблоге отец малыша, комик и сценарист Колин Жост.

«Да, да, у нас есть ребенок. Его зовут Космо и мы очень любим его», — написал супруг Скарлетт Йоханссон.

Стоит отметить, что о беременности актрисы стало известно в канун премьеры фильма «Черная вдова» в июле. Но звезда отказывалась комментировать новости о своем интересном положении. Буквально накануне родов Колин Жост подтвердил, что в семье, действительно, ожидается пополнение.

Напомним, новорожденный малыш стал вторым ребенком Скарлетт Йохансон. У звезды есть старшая дочка от отношений с французским журналистом Роменом Дориаком. Девочка появилась на свет в сентябре 2004 года.

Тогда же Скарлетт Йохансон дала понять, что не хочет растить ребенка под вспышками фотокамер. Свою наследницу звезда не показывает.

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