«Не быть жестокой по отношению к себе»: Йоханссон рассказала, как изменилась, играя в Marvel

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон 11 лет играла Черную вдову в киновселенной Marvel. В новом интервью она рассказала, что в начале пути образ ее героини был подчеркнуто сексуальным. Но к своему сольному фильму, он же последний, русская шпионка-мститель пришла уже с другим багажом. Она стала больше заботиться о себе, ее уверенность не зависит от восхищения мужчин. Вместе с персонажем изменилась и сама Скарлетт.

«Знаете, чему еще важному я научилась за эти годы? Не быть жестокой по отношению к себе. Актеры, да, наверное, не только актеры, грешат этим. Чувствуешь, что роль не получается так хорошо, как задумал, и настроение тут же летит вниз. Но в этот момент, когда начинаешь обвинять себя или обстоятельства вокруг, ты тем самым себя же ограничиваешь, — рассказала актриса изданию Wday. — Так что, когда я понимаю, что недотягиваю, то смотрю трезвым взглядом со стороны: что мне поменять, что я не учла? Смотришь с другого угла, чтобы включились новые резервы. И такие ситуации меня не расстраивают, а, наоборот, дарят свежие эмоции, позволяют расти».

36-летняя звезда также поделилась лучшим советом от коллеги-актера, который когда-либо получала. Напарник по киновселенной Marvel Сэмюэл Л. Джексон посоветовал Йоханссон не растрачивать всю энергию на боевые сцены и постановку трюков. Эмоции персонажа тоже важны, даже если речь идет о боевике. И если забить голову только физподготовкой, то герой получится эффектным, но плоским.

Скарлетт отметила, что после роли Наташи Романовой стала меньше рисковать по части трюков, но больше соглашаться на что-то другое, требующее смелости. Например, для съемок в «Черной вдове» ей пришлось освоить прыжки с парашютом.

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