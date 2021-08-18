Скарлетт Йоханссон может потерять работу из-за вражды и разборок с киностудией Disney

Актриса Скарлетт Йоханссон может в самое ближайшее время остаться без работы из-за своих разногласий с гигантом киноиндустрии — компанией Disney. Поводом для споров, напомним, стал фильм «Черная вдова». Контракт актриса и боссы студии поняли по-разному, из-за чего в итоге переругались в пух и прах.

Скарлетт и ее адвокаты уверены, что в соглашении между актрисой и студией подразумевались проценты с проката и не было ни строчки о премьерном онлайн-стриминге. Она подала иски к компании, которая, как она считает, нарушила соглашение. Их в киногиганте в итоге посчитали необоснованными.

Поговаривают, что в компании Disney уже перешли от слов к делу. По предварительным данным, заморожены съемки картины «Башня ужасов». В этой ленте у Скарлетт Йоханссон главная роль. Кроме того, под угрозой еще несколько проектов актрисы.

Ранее стало известно, что Скарлетт Йоханссон намерена сменить съемки в комиксных блокбастерах на авторское кино. Актриса вместе с Марго Робби, Томом Хэнксом, Тильдой Суинтон и другими звездами стала частью актерского состава нового и пока безымянного фильма Уэса Андерсона, сообщает портал МК.ru.

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