Муж облил Скарлетт Йоханссон зеленым слаймом во время вручения кинопремии MTV

В ночь на 17 мая американский канал MTV вручил свои кинонаграды MTV Movie & TV Awards. Триумфатором премии в этом году стал супергеройский сериал «Ванда/Вижн» — он забрал сразу четыре статуэтки. Но самым ярким вручением оказалось последнее.

В конце мероприятия 36-летняя звезда Marvel Скарлетт Йоханссон получила очень почетную награду «Лицо поколения» (Generation Award), которая до нее доставалась Тому Крузу, Джиму Керри, Майку Майерсу, Адаму Сэндлеру, Джонни Деппу, Роберту Дауни – младшему и другим именитым актерам. Женщина не пришла на саму церемонию, но поучаствовала в ней удаленно. Она села дома перед камерой и начала благодарить организаторов и зрителей за эту высокую честь, как вдруг с ней произошло ЧП.

В кадре появился ее муж — комик Колин Джост. В руках у него была миска с субстанцией кислотно-зеленого цвета. И когда Скарлетт воодушевленно произносила благодарственную речь, мужчина вылил на нее это нечто, что в итоге оказалось слаймом — синтетической слизью, используемой в игрушках типа «лизун».

Супругу звезды и зрителям перфоманс показался очень смешным, а вот сама Йоханссон была не в восторге и выдала вполне ожидаемую в данном случае фразу из американского жаргона.

Западная пресса считает, что Джост спародировал премию Kids’ Choice Awards, где победителей так же поливают смайлом. Будем надеяться, что Скарлетт не разведется с мужем после этой забавной выходки. Они ведь поженились всего полгода назад.

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