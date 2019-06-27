Азиза бросила жениха перед свадьбой

В апреле Азиза заявила, что собирается замуж. Впервые в своей жизни певица планировала сыграть свадьбу. Избранником стал композитор Олег Бескровный. Пара знакома более тридцати лет – музыкант написал для звезды 90-х хит «Милый мой, твоя улыбка».

Папарацци ловили счастливую Азизу в магазинах, когда та примеряла платье. Певица планировала обручиться в Крыму, где она отдыхает почти каждое лето. Тогда артистка подумать не могла, что через несколько месяцев откажется от торжества.

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Перед свадьбой Азиза поставила жениху ультиматум. Она потребовала, чтобы Бескровный бросил курить. Просьба не была просто капризом – из-за частых бронхитов Азиза тяжело переносит табачный дым. Жених обещал подумать, но вредная привычка оказалась сильнее любви.