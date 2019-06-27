Азиза бросила жениха перед свадьбой

В апреле Азиза заявила, что собирается замуж. Впервые в своей жизни певица планировала сыграть свадьбу. Избранником стал композитор Олег Бескровный. Пара знакома более тридцати лет – музыкант написал для звезды 90-х хит «Милый мой, твоя улыбка».
Папарацци ловили счастливую Азизу в магазинах, когда та примеряла платье. Певица планировала обручиться в Крыму, где она отдыхает почти каждое лето. Тогда артистка подумать не могла, что через несколько месяцев откажется от торжества.
Перед свадьбой Азиза поставила жениху ультиматум. Она потребовала, чтобы Бескровный бросил курить. Просьба не была просто капризом – из-за частых бронхитов Азиза тяжело переносит табачный дым. Жених обещал подумать, но вредная привычка оказалась сильнее любви.
«На днях позвонил мне и сказал: «Азизка, я тебя люблю, но курить бросить не могу!» На что я ему ответила: «На нет и суда нет!» С курящим мужем на одной территории я существовать не смогу», – рассказала Азиза порталу «Собеседник».