«Больше всего хочу стать мамой!»: 55-летняя Азиза хочет усыновить ребенка

Певица Азиза, которой сейчас 55 лет, призналась, что хочет усыновить ребенка. Известно, что у звезды нет детей. Как она отметила, у нее есть помощники, которые помогают ей сейчас в этом вопросе. Она рассматривает только российские дома малютки.

«Больше всего хочу стать мамой! Какого возраста? Наверное, около года», — отметила исполнительница, которая хочет взять на воспитание девочку.

Как сказала звезда, она уже давно жалеет о том, что не родила ребенка в молодости. Раньше она задумывалась о суррогатном материнстве. На такие мысли ее подтолкнул поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Он честно несколько лет назад рассказал, как появились на свет его наследники Алла-Виктория и Мартин. Кстати, Азизе звонили женщины и предлагали свои кандидатуры, но она их отметала.

Любопытно, что незадолго до Нового года Азиза увидела по телевизору сюжет. Женщина нашла около дома коробку с новорожденной девочкой. Дама решила усыновить ребенка. Как отметила Азиза, после этого сюжета она окончательно поняла, что в ее жизни не хватает ребенка, сообщает «СтарХит».