«Третий был явно лишним»: певица Валерия в джинсах и белой рубашке устроила танцы с маленькой внучкой

Певица Валерия практически все это лето провела вместе с семьей, путешествуя по Европе. Судя по фото и видео в Instagram, компанию Валерию составил ее муж Иосиф Пригожин, сын Арсений Шульгин с женой Лианой и дочкой Селин.

Дружное семейство побывало в нескольких странах – Италии, Швейцарии, Франции, Греции. На некоторое время певица Валерия прилетала в Россию, чтобы выступить на том или ином мероприятии, где ее ждали.

Но большую часть времени звезда наслаждалась общением с мужем, детьми и внучкой Селин.

В микроблоге певица Валерия поделилась одним из таких прелестных моментов. Она танцует под музыку, держа на руках внучку Селин. Малышке явно доставляют удовольствие телодвижения бабушки, крошка улыбается и всем видом показывает, как ей хорошо.

Все происходит на летней веранде ресторана, и в какой-то момент к звездной бабушке с внучкой сзади подкрадывается официант. Вероятно, молодой человек – иностранец, который попросту не знал, что перед ним выплясывает известная в России вокалистка.

«Третий был явно лишним в наших танцах», — подписала кадр певица Валерия.

Стоит отметить, что на отдыхе она выбирала демократичные наряды. Так, на этот раз певица Валерия облачена в джинсы и белую рубашку.

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