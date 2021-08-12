Стильный отпуск: Валерия в блузе с воланом и разноцветной юбке поддержала тренд на пэчворк

Многие знаменитости сейчас пребывают на отдыхе за границей. У певицы Валерии отпуск получился очень разнообразным и насыщенным. Они с мужем Иосифом Пригожиным полетели в Европу вместе с младшим сыном Арсением Шульгиным и его семьей — женой Лианой и шестимесячной крошкой Селин, — а затем уединились в Греции.

Кстати, Валерия призналась, что на родине Геракла и Афродиты она впервые. Поэтому ее стремление объять красоту здешних курортов, а также увидеть как можно больше античных достопримечательностей понятно. Накануне с мужем они снова отправились гулять, и для прогулки звезда облачилась в белую блузку с воланом и юбку с принтом мильфлер в стиле пэчворк.

Отметим, что лоскутная техника в этом сезоне на пике трендов, и знаменитость об этом хорошо осведомлена – она тщательно следит за модой, которая помогает ей оставаться на волне популярности и в центре внимания.

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