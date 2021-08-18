Алана Мамаева добилась от бывшего мужа выплаты четверти его дохода на общего ребенка

Адвокат модели Аланы Мамаевой Вадим Лялин после очередного заседания Первомайского районного суда Ростова-на-Дону заявил, что суд уже обязал футболиста Павла Мамаева выплачивать на общую дочь с бывшей женой четверть его дохода. При этом юристы спортсмена были крайне удивлены такому повороту событий. Для них это решение стало большой неожиданностью.

Между тем, результатом последнего слушания стал перенос разбирательств об алиментах и определении места жительства наследников в Пресненский суд Москвы по ходатайству Лялина. Как думает адвокат Мамаевой, сторона футболиста показала уже сейчас свою недостаточную подготовку и формальный подход в некоторых вопросах. Возможно, как он думает, юристы Мамаева просто не очень компетентны.

Как добавил Лялин, возбуждено исполнительное производство в отношении указанного судебного приказа и лично Павла Мамаева, сообщает 5-tv.ru.

Ранее стало известно, что адвокаты Мамаева выразили желание, как можно скорее заключить мировое соглашение по вопросам раздела имущества, алиментов и условий проживания детей. Однако, они предоставили стороне модели неподготовленный текст, который больше был похож, как заверил Лялин, на какую-то формальность и отписку.

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