Скандалы и алименты: новые повороты в разборках Макеевых и Мамаевых

Скандалы случились сразу в двух сражениях бывших жен за алименты. Не могут мирно договориться с экс-супругами муж артистки Анастасии Макеевой и футболист Павел Мамаев.

Дело Малькова

Что было:

39-летняя Анастасия Макеева весной вышла замуж в четвертый раз. Муж актрисы 37-летний бизнесмен Роман Мальков ради этого брака развелся с женой, с которой прожил 17 лет и воспитывал четверых детей. Мальков и Макеева расписались через год после знакомства — Настя наняла Романа для строительных работ в загородном доме, там и закрутилась любовь.

В свое время Мальков уехал на заработки в Россию из Словении, где жил с семьей последние 7 лет. Первая жена и дети о новой любви Романа узнали из соцсетей. Старший сын Мальковых 16-летний Андрей переехал к отцу и мачехе.

Суд рассматривает несколько исков Малькова к экс-жене. Процессы идут в Обнинске Калужской области — там когда-то жили Мальковы. Переехали в Словению по рекомендации врачей — надо было сменить климат из-за астмы среднего сына. За границей родился четвертый сын, у Светланы появилась школа рисования, а у Романа — завод по производству легких стальных конструкций, фирма по проектированию и монтажу зданий.

Что сейчас:

Роман Мальков через суд оспаривает решение по сумме алиментов на троих детей, которые живут с матерью. Суд вынес новое решение — Мальков должен выплачивать на троих детей 51 тыс. рублей. В свою очередь Роман подал иск на взыскание алиментов со Светланы на старшего сына Андрея.

Интересы Светланы Мальковой в суде с августа защищает агентство звездного адвоката Юлии Вербицкой-Линник. Правозащитница вышла на связь со Светланой в прямом эфире Инстаграма, где они обсудили все нюансы процесса.

«Посмотрим, какие расходы вы фактически несете — все взыщем, — пообещала адвокат. — Также вы получите алименты за предыдущий период, пока бывший муж не платил детям, и проценты за просрочку».

Вербицкая-Линник настроена на победу и по другим искам против Романа Малькова. Мол, никаких алиментов с многодетной матери на старшего ребенка он не получит, а угрозы о намерениях лишить Светлану родительских прав называет беспочвенными.

Роман позиционирует себя успешным предпринимателем, но в суд информацию о своих доходах не предоставил. Его интересы в суде намеревалась представлять жена-звезда. На процессе ожидается появление старшего сына Мальковых — вероятно, его приведут жаловаться на жизнь с мамой. А мама за сына переживает — парень изменился, путешествует с папой и мачехой по гастролям, курортам.

«В Словении у Андрея были обязанности, ответственность, он оставался за старшего. Он хорошо знает сербский язык — поэтому мог помочь и отвезти младших к врачам или съездить в банк, — рассказывает Светлана. — А там у него гулянки, тусовки, начал курить, пить. Мне не обидно — он личность. Мне жалко и страшно. Это возраст, когда ты можешь впитать знания, а он теряет это время».

Светлана в Любляне по мужу уже не тоскует, но негодует:

«Как можно строить любовь, когда по тебе дети скучают. Прошел год и пять месяцев — дети уже не вспоминают папу».

А папе Роме про свои финансовые обязательства не забыть еще 12 лет — его младшему сыну всего 6. У Светланы в соцсетях собрались тысячи преданных мужьями женщин: они уже и петицию составили — требуют гнать артистку Макееву из спектаклей и телепередач.

Пашка — Дон Жуан

Что было:

В конце апреля 32-летняя Алана Мамаева после восьми лет брака развелась с мужем. 32-летний футболист «Ростова» Павел Мамаев изменил жене с моделью в Испании, где был на сборах с командой. За 8 лет брака Алана раза три ловила Павла на изменах и один раз ждала из тюрьмы. И вот терпение лопнуло.

Расстались супруги мирно в мировом суде. Алана не стала требовать алименты. Футболист пообещал не снижать уровень жизни экс-жены, 7-летней дочери Алисы и сына Аланы от предыдущего брака — 9-летнего Алекса. Но уже в июле Мамаева назвала мужа жадным.

Что сейчас:

Алана с детьми переехала из Ростова-на-Дону в Москву. Павел снял им жилье, раз в десять дней перечисляет по 30 тыс. руб. У Аланы нет профессии, она нигде не работает и размером помощи недовольна. Мамаев обещал усыновить ее сына, но теперь готов содержать лишь дочь.

Алана наняла адвоката и будет претендовать на положенную по закону четверть — 25% от зарплаты Мамаева. Годовой доход спортсмена — около 50 млн руб. Алана на дочь может получить около 1 млн руб. алиментов в месяц, а Павел предлагал лишь 150 тыс. руб. Скоро начнется суд.

С алиментами адвокат разберется. А пока Алана негодует: оказалось, что Паша недолго скучал один — в его холостяцкую квартиру уже заехала блогер Надежда Санько. 36-летняя Надя была приятельницей Аланы, которая давала ей год назад интервью для канала на YouTube.

«У меня с Павлом отношения, построенные не на лжи и предательстве, а на чувствах и уважении», — говорит теперь Санько.

К тому же Надя — копия Аланы, только блондинка: вероятно, из-за того, что обе женщины активно пользуются достижениями современной инъекционной и прочей косметологии. У Санько есть сын от первого брака, в котором женщина приняла ислам. А теперь Надежда обещает сделать счастливым главного Дон Жуана отечественного футбола.

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