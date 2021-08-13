«Такое низкое предательство!»: Алана Мамаева записала видеоисповедь о своем разводе

На видеосервисе Premier вышла исповедь Аланы Мамаевой — супруги известного футболиста Павла Мамаева, которая в марте объявила о разводе. В новом ролике она подробно рассказывает, что стало причиной ее окончательного разрыва со спортсменом.

«Мы развелись, потому что Паша мне изменил. Первая измена была, когда он сел в тюрьму. Он просидел больше года, я ждала его одна с детьми. Тогда чего он только мне не обещал: писал письма, давал слово сделать счастливой. Я надеялась, что он выйдет и все будет по-другому. Вторая измена произошла недавно. Я узнала об этом случайно. И тут уже все было понятно — по-любому развод. Это такое низкое, мерзкое предательство! Это не просто нож в спину, это топор, который меня добил», — рассказала Алана.

Развод супругов был омрачен еще одним обстоятельством: Павел выгнал жену из своей просторной квартиры. Футболист сказал, чтобы она увозила свои вещи и приходила только чтобы ночевать. Дети же, по мнению отца, должны были остаться жить с няней и водителем. Но Алана не пошла на такие условия — переехала в небольшую квартиру и забрала наследников с собой. Одному из детей теперь приходится спать на балконе.

Кроме измен, в семье Мамаевых была еще одна проблема — отец Павла ненавидел свою невестку, считал, что она хочет забрать себе все деньги. Когда пожилой мужчина умер, футболист заговорил его фразами, и вся ненависть свекра как будто перешла в мужа Аланы. А потом произошел случай, который выплеснул весь этот негатив наружу.

«Было девять дней со смерти его отца, но я не знала. У меня закончилась косметика, я зашла на сайт, собрала корзину и кинула ему скрин с просьбой перечислить деньги. И все, упала шторка: негатив, ор, крик. Он мне говорит: «Слышь, ты, собака немытая!». И я поняла, что отношения заканчиваются. На следующий день он позвонил няне и сказал, чтобы я собирала свои вещи, что жить в квартире не буду, что могу только ночевать. Потом он позвонил адвокату и сказал, что будет война, что я его очень сильно обидела», — вспоминает женщина.

По ее словам, бывший муж сейчас высылает на детей по 12-30 тысяч рублей, но этого мало, особенно перед 1 Сентября. Мамаева добавила, что многие считают ее бездельницей, которая сама не зарабатывает, однако женщина отмечает, что она получает доход от рекламы в Instagram.

Напомним, Павел и Алана Мамаевы поженились в 2013 году, у них родилась дочь Алиса. Также у женщины есть сын Алекс от предыдущих отношений, которого футболист усыновил. Сейчас, по словам Аланы, адвокаты Павла в суде заявляют, что у него только один ребенок. Предательство сына приемным отцом женщина переживает еще тяжелее, чем свое собственное. В исповеди она заявила, что будет до конца бороться за детей и за достойные алименты для них.

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