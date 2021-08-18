Официально папа: Иван Телегин признал отцовство в отношении ребенка первой возлюбленной

До брака с певицей Пелагеей хоккеист Иван Телегин жил со своей девушкой Евгенией Ноур. В 2016 году (как раз тогда, когда спортсмен начал встречаться с будущей женой), его первая возлюбленная родила сына. Мальчик получил имя Марк, но Телегин не был записан в свидетельстве о рождении ребенка как его отец, поэтому официальных алиментов не платил. Лишь раз в несколько месяцев мужчина присылал бывшей девушке некоторые суммы и в воспитании малыша не участвовал.

На днях Евгения добилась того, чтобы Иван был признан отцом. Она подала соответствующий иск в суд и выиграла дело — не потребовалось даже проводить ДНК-экспертизу.

Как пояснили изданию «СтарХит» в Никулинском районном суде Москвы, ответчик добровольно признал иск.

Теперь мать ребенка намерена истребовать с бывшего возлюбленного алименты — гораздо более приличные, чем те суммы, которые Телегин присылал ранее. Она подала иск на истребование 310 тысяч в месяц, но суд не принял его. Сейчас Евгения Ноур собирается обжаловать этот отказ.

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Добавим, что параллельно с этой историей 29-летний хоккеист продолжает делить имущество с Пелагеей (их общей дочери Таисии он выплачивает четверть своих доходов) и готовится к свадьбе со своей новой возлюбленной Марией Гончар.

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