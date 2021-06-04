Почему Пелагея и Телегин до сих пор не могут поделить квартиру за 85 миллионов рублей

Адвокат певицы рассказал Teleprogramma.pro, почему заседание о разделе имущества его клиентки и ее бывшего мужа снова перенесли, и в чем суть его жалобы на представителей Ивана Телегина.

Судебное заседание по делу о разделе имущества между Пелагеей и ее бывшим супругом – хоккеистом Иваном Телегиным снова перенесено — на этот раз на 7 июля. Об этом рассказал адвокат певицы Филипп Рябченко. По его словам, к существу рассмотрения имущественного спора еще даже не переходили.

Заседание должно было проходить 3 июня в Никулинском районном суде. На него пришли адвокаты бывших супругов. Интересы Пелагеи представлял Филипп Рябченко, а Ивана Телегина – Марианна Мировая. Но и в этот день дело так и не было рассмотрено.

Как пояснил Рябченко, изначально иск о разделе имущества подал Иван. И только после этого представители Пелагеи выдвинули свои требования. По словам адвоката, певица требует раздела имущества в полном соответствии с законом.

В суде все еще рассматриваются иски о разделе квартиры стоимостью 85 миллионов рублей, которая, по словам Рябченко, была приобретена на средства мамы Пелагеи через сорок дней после свадьбы, и загородного дома стоимостью 54 миллионов рублей. Как говорит адвокат артистки, дом бывшие супруги покупали совместно, оба являются его собственниками и выплачивают за него ипотеку.

Кроме того, уже ранее в СМИ сообщалось, что хоккеист претендует практически на половину гонораров певицы, полученных от концертов и других мероприятий. Хоккеист предполагал, что большую часть финансовых средств артистка могла вкладывать не в семейный бюджет, а переводить маме.

В прошлый раз, как сообщил Филипп, заседание не состоялось, потому что в суд не поступила часть ответов на запросы спортсмена по доходам от выступлений и съемок Пелагеи. Что же случилось в этот раз?

«Ждем информацию по счетам. Ничего вообще не поменялось. И я думаю, и 7 июля тоже особо ничего не изменится. Дело будет рассмотрено только тогда, когда соберется вся информация по существу», — подчеркнул Рябченко.

— Я знаю, что вы намерены подать жалобу на адвокатов Ивана Телегина. В чем все-таки они не правы?

— С противоположной стороны все время заявляется, что якобы Пелагая не дает Ивану общаться с дочерью. Что она устраивает какие-то вбросы в СМИ. Нас обвиняют в недобросовестном поведении…

— Да, в СМИ публиковалась информация, что певица якобы препятствует общению бывшего мужа с дочерью Таисией…

— Иван общается с дочкой. И никаких препятствий ему не чинится.

Кстати, совсем недавно Филипп Рябченко сообщил СМИ, что Иван еще не разведясь с Пелагеей, но уже встречаясь со своей нынешней избранницей Марией Гончар, приобрел дом в Барвихе за 180 миллионов рублей, оформив его на свою маму и двоюродного брата нынешней невесты Ивана Дергунова. По мнению адвоката, это было сделано для того, чтобы особняк, купленный еще в браке, не подлежал имущественному разделу.

Как будут развиваться события при таком раскладе, узнаем позже.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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