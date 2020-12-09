«Алименты сейчас очень приличные»: Пелагея официально развелась с Телегиным

Бракоразводный процесс певицы длился почти год. Дочка хоккеиста получит алименты, но не сразу — это решение приняла мама девочки.

Пелагея в этом году активно снималась в разных проектах и даже стала членом жюри в КВН. При этом девушка всегда находила свободное время, чтобы уделить его трехлетней дочке Таисии. В начале года артистка объявила о расставании с Иваном Телегиным. Тогда стало известно, что они уже несколько месяцев не живут вместе. При этом бывшие влюбленные поддерживают отношения и видятся на детских праздниках.

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Лишь 9 декабря состоялся бракоразводный процесс супругов. Пелагея ждала этого почти год. Адвокат певицы Филипп Рябченко рассказал, как прошло заседание суда.

«Этот развод так затянулся, что сейчас Пелагея испытывает облегчение», — признался юрист. Алименты сейчас очень приличные».

Рябченко пояснил, что наконец-то было принято решение насчет алиментов, которые хоккеист не выплачивал все полтора года, как ушел из семьи. Филипп отметил, что было вынесено справедливое решение, что Телегин будет платить 25% от доходов. Он подчеркнул, что у спортсменов карьера обычно быстро завершается, поэтому потом Пелагея будет получать достаточно маленькие суммы выплат. Более того, артистка сама растит ребенка и содержит его, поэтому приняла решение, которое многих могло бы удивить.

«Алименты от папы будут складываться на специальный счет, которым Таисия, и только она, сможет воспользоваться при достижении совершеннолетия», — рассказал Рябченко.

При этом адвокат добавил, что впереди еще несколько заседаний, связанных с разделом совместно нажитого имущества за три года брака. Он отметил, что певица ни на что не претендует, поэтому надеется на справедливое решение суда, об этом пишет издание «Комсомольская правда».

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