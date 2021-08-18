«Я должна была уйти намного раньше»: Алена Ашмарина рассталась со своим бойфрендом

Бывшая звезда шоу «Дом-2» Алена Ашмарина в Instagram сообщила, что рассталась со своим последним бойфрендом. Молодого человека зовут Рами.

«Моя ошибка заключается в том, что я должна была уйти гораздо раньше, после его слов, о том как, он видит свое будущее. Тогда было ясно, что это конец, потому что, меня в том будущем нет».

Алена Ашмарина

Как отметила Алена Ашмарина, какое-то время она смотрела на ситуацию со своим бойфрендом со стороны. Она наступила на горло своим принципам и терпела. По словам Ашмариной, она продолжает выносить уроки из своей жизни и учиться на своих ошибках. Звезда собирается идти с высоко поднятой головой по жизни дальше.

Напомним, что Алена Ашмарина – многодетная мать. Она воспитывает четверых дочек, которых родила от разных мужчин. В будущем она верит, что переедет в новый дом и подарит мужчине, которого непременно встретит на своем пути, сына.

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