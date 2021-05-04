«С тобой время замирает»: мама двойняшек Алена Ашмарина рассекретила нового бойфренда

Бизнесвумен и мама четверых девочек Алена Ашмарина своим примером доказывает, что женщина может найти своего мужчину в любом возрасте и при любом количестве детей на руках.

Пережив несколько разочарований в любви, Алена Ашмарина считает, что сейчас рядом с ней именно тот человек, о котором она всегда мечтала.

В Instagram многодетная мама-одиночка поделилась фото, на котором запечатлена со своим новым избранником. На этот раз молодой человек повернут к камере не спиной, а в профиль и можно разглядеть его шикарную кудрявую шевелюру.

«С тобой время замирает», — подписала кадр Алена Ашмарина.

Ранее экс-участница «Дома-2» рассказывала подписчикам, что познакомилась с парнем по работе. На одной из деловых встреч она вдруг почувствовала, что тонет в его глазах и совершенно не слышит, о чем он говорит. Так родилось то самое чувство, которого она ждала.

Напомним, Алена Ашмарина одна воспитывает четверых дочерей, рожденных от прошлых отношений. Младшие девочки-близнецы появились на свет в январе этого года, их отец сбежал от Алены, узнав, что та беременна.

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