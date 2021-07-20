«Моя боевая, любимая булочка»: Алена Ашмарина показала подросшую дочку от Ильи Григоренко

В семье бывшей участницы «Дома-2», бизнесвумен Алены Ашмариной праздник. Двадцатого июля исполнилось три года средней дочери Алены Ашмариной, которую она родила от Ильи Григоренко, Алисе.

Звездная мама посвятила дочери трогательный пост в микроблоге, показав ее фото крупным планом.

«Сегодня день рождения у Алисы! Нам 3 годика. Моя боевая, любимая булочка! Характер у нее отменный, она счастливица уже с пеленок. Кто, кто, а она за себя в любом месте постоит, везде в центре внимания, и в то же время очень милая и нежная!» — написала о дочери Алена Ашмарина.

Стоит напомнить, что помимо Алисы, у экс-участницы «Дома-2» еще три дочери – семилетняя Патрисия от первого брака и две дочери-близняшки Аврора и Арианна. Девочкам по полгодика, их Алена Ашмарина родила от бойфренда, который сбежал, когда Алена сообщила ему о беременности.

Сейчас многодетная мама строит новые отношения. Ее избранник – популярный тиктокер Рами. Молодой человек уже переехал в микрорайон, где живет Алена Ашмарина с дочками, и поселился по соседству.

Смотрите также: