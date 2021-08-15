«Соскучились»: Орбакайте с «отутюженными» волосами отметилась на прогулке с дочкой в Подмосковье

Певица вернулась из Греции и поспешила к своей наследнице.

Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым отдохнула в этом сезоне в Греции. Певица не стала брать с собой дочь и отвезла ее к бабушке в деревню Грязь. В гостях у Аллы Пугачевой Клава Земцова, надо сказать, провела весело время. Вместе со своими племянниками Лизой и Гарри Галкиными, они придумываюли любопытные игры на уровне детективных фильмов.

Старшая дочь Аллы Пугачевой остановилась в отеле на острове Миконос и весело провела время с приятелями, которые тоже прилетели сюда. Звезда не скрывала от публики сюжетов своего времяпровождения, показывая, как расслабляется вечерами. Однажды она даже устроила танцы под собственный хит «Пьяная вишня».

Несмотря на обилие развлечений, Орбакайте очень соскучилась по дочке и поспешила к ней сразу после отпуска. Вместе с Клавой и мужем Михаилом, она прогулялась после встречи по Подмосковью. Артистка облачилась в светлый кардиган и «отутюжила» волосы для променада, сделав их максимально прямыми.

«Вечерняя прогулка с нашей малышкой. Соскучились», — написала Кристина Орбакайте в личном блоге, запечатлевшись со своими близкими во время променада.

Смотрите также