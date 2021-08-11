«Похожа на Аллу»: Орбакайте отметилась в кафе с «отутюженными» волосами в закатно-розовом платье-сорочке

Кристина Орбакайте в этом сезоне отправилась на отдых в Грецию. Ее сопровождает муж, бизнесмен Михаил Земцов, дочку Клаву они оставили у бабушки Аллы Пугачевой в деревне Грязь, Девочка, к слову, неплохо проводит здесь время, развлекаясь с племянниками Гарри и Лизой практически такого же возраста, что и она.

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Кристина Орбакайте показала в личном блоге, что и она не грустит. Ранее мы писали о ее посиделках с друзьями, которые она устроила в один из вечеров. Гости не только пробовали местные блюда и напитки, но и танцевали под песни российской певицы, как и она сама.

Также Кристина Орбакайте проводит время в греческих кафе, которые, как известно, славятся полезными и вкусными блюдами. Снимок, сделанный в одном из таких заведений, артистка обнародовала в личном блоге. Звезда отметилась на публике в шелковом платье-сорочке на тонких бретелях закатно-розового оттенка. При этом звезда убрала челку-шторку с лица и «отутюжила волосы», сделав их максимально прямыми.

Любопытно, что некоторые фолловеры решили, что в таком образе она больше стала напоминать свою знаменитую мать.

«Похожа на фото на Аллу», «Как же вы здесь на мамочку похожи», «Мне показалось сперва, что это Пугачева похудевшая», «Кристина, вы с годами все больше на маму становитесь похожи», — прокомментировали подписчики Орбакайте.

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