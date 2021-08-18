«Одинаковые снаружи и такие разные внутри»: Барановская запечатлелась со своими детьми на отдыхе

Юлия Барановская с детьми отдыхает в Греции. Телезвезда воспитывает троих детей от экс-футболиста Андрея Аршавина. Старшему их сыну Артему уже 16 лет, дочке Яне 13, а младшему Арсению недавно исполнилось 9 лет. С ними Юлия запечатлелась на отдыхе, а фото поделилась в Instagram.

«Одинаковые снаружи и такие разные внутри. Обожаю это время вместе», — пописала фото Барановская.

Фанаты звезды отставили ей теплые комментарии.

«Восхищаюсь Вами, Юлия! Вы такие замечательные! Вы потрясающая мама! Все на одно лицо! Как же Вы мне нравитесь», — писали пользователи Сети.

Напомним, с Аршавиным Барановская рассталась в 2012 году после девяти лет совместной жизни.

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