«Мой спасатель всего живого на Земле»: Барановская нежно поздравила младшего сына с девятилетием

Ребенка телеведущая в свое время родила от футболиста Андрея Аршавина.

Телеведущая Юлия Барановская в Instagram тепло и нежно поздравила с днем рождения своего младшего сына Арсения, которому исполнилось девять лет.

«С днем рождения, моя любовь. С днем рождения, мой сын, мой друг, мой партнер во всех моих безумствах и приключениях, мой лучик света в любом темном царстве, мой позитив в любой сложной ситуации, мой главный критик и мой обожатель, мой спасатель всего живого на земле, мой любимый автор крылатых фраз, мой подарок небес». Юлия Барановская

Как отметила Юлия Барановская, сын разбудил ее в три часа ночи и спросил, почему мать не поздравляет его с днем рождения. Уже через минуту он заявил: «Спи быстрее, у нас впереди насыщенный день». Барановская пожелала наследнику расти честным, чистым и свободным. Она всегда будет рядом с ним.

Напомним, что отцом Арсения является футболист Андрей Аршавин. Вместе с Юлией Барановской он был на протяжении девяти лет. При этом свадьбу они так и не сыграли.

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