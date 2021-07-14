«Почти все счета наши опустошили»: вдова Баталова в шоке от действий Дрожжиной и Цивина

Как отметила Гитана Леонтенко, они с дочкой Машей сейчас скромно живут на свои пенсии.

Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко заявила, что находится в шоке от действий актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа юриста Михаила Цивина. Они, как она продолжает утверждать, оставили ее семью практически без средств к существованию.

«Они каким-то образом еще и почти все счета наши опустошили. Все то, что Леша оставлял своей дочери». Гитана Леонтенко

Как отметила Гитана Леонтенко, у нее сохранились кое-какие средства, которые сейчас и помогают им с дочкой выживать. Кроме того, и Леонтенко, и ее дочь получают пенсию. Вдова Алексея Баталова буквально молится, чтобы ее оставили в покое. Она в шоке, что ее покойному мужу приходится видеть с небес всю эту безрадостную картину.

По словам Леонтенко, она не исключает, если средства к существованию у нее закончатся, то придется просить в долг. Правда, многие ее друзья уже покинули этот мир, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина обвиняются в мошеннических действиях с наследством Алексея Баталова. Если их вина будет доказана, то им может светить даже тюремный срок.

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