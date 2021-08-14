«Все подписи вдовы Баталова действительны»: Цивин обвинил во лжи Леонтенко

Как отметил юрист, артистка откровенно лжет, наговаривая на него и супругу.

Юрист Михаил Цивин в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» заявил, что готов понести наказание, если следствию удастся доказать его виновность в истории с наследством семьи актера Алексея Баталова. Вот только виновным он себя не считает. По его мнению, вдова Баталова цирковая артистка Гитана Леонтенко оболгала его и жену адвоката – актрису Наталью Дрожжину.

«Если признают виновным, то отсижу. Но я только что видел заключение — все подписи вдовы Баталова действительны. Лжет она!» Михаил Цивин

Напомним, что Михаилу Цивину с его женой Натальей Дрожжиной может грозить серьезный тюремный срок, если следователи докажут, что они незаконным путем завладели имуществом семьи Баталовых.

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Нынешней весной Гитана Леонтенко и дочь Алексея Баталова Мария смогли через суд доказать свою правоту. К ним, в частности, вернулась вся недвижимость, которой на протяжении нескольких лет распоряжались Михаил Цивин и Наталья Дрожжина.

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