Дело Цивина и Дрожжиной: стала известна примерная сумма хищения имущества у семьи Баталова

Старший помощник руководителя столичного главка следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что участвовавший в сделках с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова нотариус Дмитрий Бублий дал показания на актрису Наталию Дрожжину и ее мужа юриста Михаила Цивина. Против нотариуса, напомним, возбуждено дело о пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Следователи установили, что именно Бублий изготавливал договоры пожизненного содержания с иждивением. Благодаря им Цивин и Дрожжина стали обладателями доли в нескольких квартирах актера Алексея Баталова.

Кроме того, именно Бублий удостоверил подписи дочери Баталова Марии и вдовы актера Гитаны Леонтенко без их присутствия. Всего с помощью таких действия семья Баталова лишилась 35 миллионов рублей, сообщают РИА «Новости».

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Напомним, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина обвиняются в мошеннических действиях с имуществом семьи покойного актера Алексея Баталова. Им может грозить до десяти лет колонии, если, конечно, их вина будет доказана.

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