«Топ-модель навсегда»: 55-летняя Синди Кроуфорд поразила роскошной фигурой в купальнике

Одной из самых популярных и красивых женщин планеты Синди Кроуфорд 55 лет. В очередной раз она доказала, что находится в превосходной форме. В своем Instagram манекенщица поделилась снимком, на котором позировала в черном купальнике у бассейна.

«Топ-модель навсегда. Шикарна! Прекрасная душой и телом! Красота!», — писали пользователи Сети.

Кроуфорд позировала в купальнике фирмы Brigitte. На официальном сайте бренда его цена составляет 205 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей).

Напомним, более 20 лет Синди замужем за манекенщиком, а теперь и бизнесменом, Рэнди Гербером. У пары есть дочь Кайя Гербер, которая уже стала звездой модных показов и лицом самых известных брендов.

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