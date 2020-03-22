Настоящий гадкий утенок: Синди Кроуфорд показала детскую фотографию

Многие звезды шоу-бизнеса и всемирно известные модели в детстве были совсем не красавцами, что еще раз подтверждает сказку о гадком утенке. Супермодель Синди Кроуфорд решила показать своим подписчикам в Instagram фотографию из далекого детства. В итоге многие остались удивлены, увидев вполне обычную, если даже не сказать невзрачную девчушку. Кто бы мог подумать, что спустя несколько лет она станет мечтой всех мужчин планеты и будет приковывать к себе завистливые взгляды женщин.

Как объяснила звезда, у нее появилось немного свободного времени, которое она смогла посвятить сортировке старых фотографий, среди которых обнаружила и вот эту жемчужину. В средней школе Синди была болельщицей и интересовалась реслингом. Напоследок звезда посоветовала своим друзьям также поискать детские фото и выставить их на всеобщее обозрение.