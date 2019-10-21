ЗВЕЗДЫ

Что скажет мама: дочь Синди Кроуфорд опубликовала фото без лифчика

Девушка выложила в Instagram домашние снимки без одежды.

Что скажет мама: дочь Синди Кроуфорд опубликовала фото без лифчика
Кайя Гербер идет по стопам звездной матери. Фото: ZUMAPRESS.com

18-летняя дочь американской супермодели Синди Кроуфорд — Кайя Гербер — оголилась для Instagram. Девушка, которая, как и мать, занята в модельном бизнесе, выложила в социальную сеть снимки топлес, которые она сделала дома перед зеркалом. Из одежды на красавице только несколько золотых цепочек на шее, а грудь она прикрывает руками. Подписчики пришли в восторг от фотографий девушки, хотя некоторые и пытались пристыдить ее за откровенную съемку.

Интересно, как отреагирует на этот пост звездная мама. Ведь ранее она жалела о своих обнаженный фотосессиях в начале карьеры, и отмечала, что не хотела бы видеть своих детей «вляпались» бы в плохую историю.

Напомним, после замужества с Ричардом Гиром Синди вступила в брак с бывшим манекенщиком, а ныне модным ресторатором Рэнди Гербером. У пары родилось двое детей: сын Пресли и дочь Кайя. Ранее подписчики последней были обеспокоены чрезмерной худобой девушки.

А вы тоже осуждаете Кайю за такие фотографии?

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Тэги:

дети звездЗвездные детиКайя ГерберСинди Кроуфордснимок топлестоплес

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Что скажет мама: дочь Синди Кроуфорд опубликовала фото без лифчика
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