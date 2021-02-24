Тренировки, которые показывала подписчикам Бузова, были подсмотрены у Синди Кроуфорд

Во время карантина известная телеведущая делилась с фанатами эффективными на ее взгляд упражнениями для стройной фигуры.

Во время карантина 2020 года Ольга Бузова не позволила себе толстеть и регулярно занималась фитнесом. Кроме того, она продвигала тренировки среди своих поклонников посредством «сторис». Три-четыре раза в неделю звезда выкладывала видео, как она качает пресс и другие части тела, говоря подписчикам, что все это можно делать дома — не стоит искать для себя отговорки.

«Я показывал крутые упражнения, которые знаю еще с 13 лет, когда занималась под кассеты Синди Кроуфорд. У таких «сторис» были бешеные просмотры. А когда я пару дней пропустила, мне писали: «Оль, когда зарядка?» — цитирует телеведущую издание 7days.

Напомним, американская актриса и супермодель Синди Кроуфорд прославилась еще и тем, что снялась в ряде видеоуроков по фитнесу. Записи ее тренировок выходили в 1992, 1993 и 2000 годах. Они умели большой коммерческий успех. Их и сейчас в большом количестве можно найти в YouTube.

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