Рудковская похвасталась рюкзаком-стаканчиком кофе за 173 тысячи рублей

Яна Рудковская – большая поклонница самых разных брендов. Dior, Chanel, Louis Vuitton – продюсер знает толк в элитных нарядах и аксессуарах. На этот раз она первой среди селебрити обзавелась рюкзаком Louis Vuitton в виде стаканчика кофе. Coffee Cup стоит 2350 долларов (173 тысячи рублей). При этом Яна нарядилась в пижамный костюм Louis Vuitton, который соединила с черными лосинами.

«Моя красавица! Какая красота! Классная! Шикарное фото, Яночка», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Рудковская вернулась из путешествия по Европе, в которое отправлялась с друзьями. Евгений Плющенко с сыновья в то время были в Москве. К слову, младшему наследнику звездной пары в скором времени исполнится год.

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