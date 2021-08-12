«Мама с работы приехала!»: Рудковская отметилась на прогулке с сыном Арсюшей, вставшим на ножки

Яна Рудковская несколько месяцев назад в очередной раз стала мамой. Старшего 19-летнего Андрея она усыновила в отношениях с бизнесменом Виктором Батуриным, 18-летний Коля — ее кровный наследник от Батурина, 8-летний Саша и 10-месячный Арсюша родились от фигуриста Евгения Плющенко.

Самый младшенький при этом является продуктом современных медицинских технологий, его родила звездной чете опытная суррогатная мама за 2 миллиона рублей. Рудковская честно рассказала публике, что с Арсением не было тех сильных чувств, которые она испытывала с каждым ребенком после их рождения. Но они пришли позже – через пару недель. Сейчас Яна ощущает ровно такую же материнскую любовь к младшему наследнику, что и к другим.

Бизнесвумен не стала брать отпуск по уходу за ребенком после рождения Арсения и по-прежнему активно занимается карьерой, но по возращении домой всегда спешит провести время с малышом. Сейчас мальчик уже пытается самостоятельно ходить, а Яна помогает ему в этом, придерживая ребенка за ручки. Эти мгновения счастливая мама запечатлела на фото для своего микроблога.

«Мама с работы приехала!» — пописала она снимок.

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