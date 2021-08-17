Как на диване: Рудковская в наряде Louis Vuitton расположилась на капоте дорогой иномарки

Яна Рудковская, продюсер Димы Билана и жена Евгения Плющенко, давно с успехом монетизировала свой блог в Instagram и теперь он является одним из источников ее дохода. Там светская львица показывает все стороны своей жизни – работу, отдых, детей, мужа, друзей и тусовки, а также сад, дом и одежду. Кроме того, немало места занимают машины – их у иконы моды очень много, и каждой она любит похвастаться.

На новых фото, которыми поделилась блондинка, она позирует на Porsche, забравшись на капот в наряде Louis Vuitton – рубашке оверсайз-фасона и легинсах.

«Я очень удивилась, когда узнала, как официально называется мой новый цвет Porsche Panamera, который по прогнозам станет самым модным этой осенью!», — сообщила звезда.

Подписчики оценили серию снимков, и, как всегда, не обошлось без критики и откровенного хейта. Но Яна уже давно не обращает внимания на него.

«На стиле», «Опять машина под цвет пижамы! Выкиньте пижаму, и не придется покупать новую машину», «Марсала», «Не надоело тачки менять?», — пишут некоторые.

А в это время ее прославленный муж впервые вывел младшего сына на лед. 10-месячному Арсению Плющенко, по всей видимости, родители уже определили судьбу.

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