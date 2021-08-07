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Рудковская рассказала, почему ее семья стала зарабатывать на рекламе в 4 раза больше

Такой рост продюсер зафиксировала в первой половине 2021 года.

Рудковская рассказала, почему ее семья стала зарабатывать на рекламе в 4 раза больше
Звездное семейство Яны Рудковской знает, как делать деньги. Фото: Global Look Press

7 августа Яна Рудковская опубликовала в социальной сети очередную фотографию своего шикарного завтрака и предложила поклонникам подумать над некоторыми цифрами. Конкретно — над заработками знаменитой семьи продюсера, где не только она и ее муж Евгений Плющенко пополняют семейный бюджет, но и 8-летний сын Саша, он же Гном Гномыч.

«Чем больше вы про меня говорите (кстати, неважно, хорошо или плохо), тем больше я и наша семья зарабатываем! — сообщила Рудковская в Instagram. — Доходы нашей семьи только от рекламы в этом полугодии повысились в четыре раза, а охваты публикаций — в три (6,5 млн, у Санька даже уже 2,3 млн)».

Далее Яна привела свою цитату из журнала Forbes, в которой отметила, что когда ее обсуждают, а после приходит большой рекламный контракт, это лучшие дивиденды.

«Поэтому обсуждайте, говорите, пишите! Низкий вам за это поклон!» — обратилась Рудковская к подписчикам.

46-летняя звезда добавила, что готовит проект, в котором будет учить женщин зарабатывать деньги.

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