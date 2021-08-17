«Одним чудесным утром»: жена Ягудина вышла на променад у моря в джемпере цвета «зеленый ясень»

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина уже пять лет счастливо живут в браке. Знаменитые фигуристы узаконили отношения в 2016 году и с тех пор считаются одной из самых ярких пар в российском спорте и шоу-бизнесе. Спортсмены предпочитают все свободное время проводить вместе, впрочем, работают они тоже бок о бок, выступая в ледовых шоу Ильи Авербуха.

Недавно звездная чета отметилась в Сочи, где спортсмены приняли участие в регате и даже заняли своей командой первое место. После процедуры награждения, Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин прогулялись вдоль линии моря.

«Одним чудесным утром», — подписала Татьяна фото с этого променада в личном блоге.

Фигуристка предстала на фоне яхт в свежем летнем образе, который оценила специально для Teleprogramma.pro имидж-стилист Елена Бестави.

«В этом сезоне Институт цвета Pantone предложил два зеленых оттенка. Первый – это «зеленый ясень» или ментоловый. И именно такого цвета джемпер у Татьяны. Второй оттенок – мятный, он холодный и более прозрачный. На мой взгляд, если бы сумка была именно этого оттенка, лук выглядел бы гораздо актуальнее.

Можно ли сочетать зеленый с зеленым? А почему бы и да? В сочетании с белыми шортами и кроссовками на фоне шикарной загорелой кожи, — все смотрится гармонично, интересно и очень свежо.

Если говорить о фэмели-луке, лично я предпочитаю, когда образ пары перекликается чем-то в одежде. На мой взгляд, если бы Алексей выбрал кроссовки зеленого цвета, это было бы интересно. Но, видимо, для них это не важно, они молоды, красивы и прекрасно выглядят и так», — высказалась фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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