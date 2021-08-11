Образ безупречен: Зара вышла на променад в Каннах в кипенно-белом комбинезоне с фигурным топом

Певица Зара в этом сезоне выбрала для своего семейного отдыха Францию. Звезда отправилась в Европу в компании сыновей и папы. Также артистке удалось встретиться здесь с подругами.

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Известная модница привезла на отдых не один наряд. При этом Зара продумала каждый образ до мелочей, вплоть до украшений и аксессуаров. Не забыла знаменитость и про свою коллекцию шляп, дополняя головными уборами наряды.

На встречу с приятельницами в ресторан Зара пришла в кипенно-белом комбинезоне, выгодно подчеркнув им достоинства фигуры и загар. Фэшн-блогер Кристина Стець прокомментировала этот лук эксклюзивно для Teleprogramma.pro.

«Безупречный белый комбинезон. Кстати, комбинезон — отличный вариант для отдыха и посещения мероприятий, так как не нужно собирать комплект, образ готов. В данном случае певица выбрала сложный комбинез — широкие брюки, фигурный топ, но это только украшает, так как в общем смотрится гармонично, без перебора. Так как образ монохромный, отлично подобраны аксессуары: ремень, акцентные серьги, сумка и они тоже в одном оттенке. Локоны и серьги поддерживают ДНК стиля Зары, как ее отличительная черта. Шляпка — это дополнительный аксессуар, который вписывается в общий образ, останется она или нет, не повлияет на сочетаемость в образе», — прокомментировала стайл певицы специально для Teleprogramma.pro Кристина Стець.

Справка Teleprogramma.pro

Кристина Стець — фэшн-блогер. Училась в Школе стиля Карины Нигай, прошла курсы стилиста от Анастасии Ножиной и Эвелины Акуа.

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