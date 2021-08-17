Как на барабане: Дарья Пынзарь туго обтянула пышную грудь черным топом с большим бантом

Бывшие участники «Дома-2», супруги Дарья и Сергей Пынзарь с недавнего времени стали ведущими реалити-шоу. Теперь пара, живущая на две страны – Россию и Турцию, больше времени проводит в Москве.

Жарким летним днем Дарья и Сергей Пынзарь решили устроить культпоход и вместе с сыновьями Темой и Давидом отправились в кино. Для семейной прогулки Дарья Пынзарь выбрала весьма смелый наряд. Она предстала в черном топе с глубоким декольте и большим черным бантом. Топ звезда телестройки сочетала с шортиками из разбеленного денима.

У похудевшей на десять килограммов Дарьи Пынзарь грудь осталась довольно пышной, что ведущая «Дома-2» старается подчеркивать, надевая обтягивающие наряды. Иногда так и кажется, что на ней они лопнут по швам.

По пути в кино Дарья Пынзарь успевала отвечать на вопросы подписчиков. В частности, блондинка рассказала, какого она роста.

«Во мне один метр 62 сантиметра. Я, на самом деле, мелкая. Ну как, это нормальный рост. Будь я выше, моему супругу было бы не так удобно, когда я на каблуках. Потому что на них я почти с него ростом. Серега тоже не очень высокий», — поделилась Дарья Пынзарь.

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