Вот-вот лопнут: Дарья Пынзарь растопырила ноги, туго обтянув бедра шортиками в пижамном стиле

Экс-участница «Дома-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь избавилась одновременно и от лишних килограммов, и от хейтеров. Оказалось, что сбросившая десять килограммов веса Дарья Пынзарь стала не очень интересна злопыхателям. Им, ранее обсуждавшим ее выпирающий живот, крупные бедра и прочие женственные части тела, больше не к чему придраться.

Этим летом Дарья Пынзарь тонка и звонка и выглядит на зависть всем. Блондинка теперь выбирает исключительно соблазнительные и облегающие наряды. В кадре Дарья Пынзарь смотрится великолепно, а за ним – собирает комплименты поклонников.

В восторг они пришли, увидев и новое фото Дарьи Пынзарь в микроблоге. Телеведущая предстала в костюме в пижамном стиле, состоящем из шелковой рубашки и шортиков. Они так плотно сидят на Дарье, что кажется — вот-вот лопнут по швам.

В кадре Пынзарь посылает воздушный поцелуй фанатам.

«Мы вас любим!» — подписала кадр ведущая «Дома-2».

«Даша, ты бомба!», «Обожаем!», «Даша, ты топ!», «Куколка! Мы тебя тоже любим», — отозвались подписчики.

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