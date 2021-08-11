Визуально выше, стройнее, изящнее: Дарья Пынзарь вытянула фигуру в кроп-топе и брюках палаццо цвета лазури

Это лето стало по-настоящему звездным для бывшей участницы проекта «Дом-2», а ныне его ведущей Дарьи Пынзарь. Готовясь к новому поприщу, Дарья Пынзарь всю весну усиленно худела и в результате сбросила десять килограммов.

Так что этим летом Дарья уверенно щеголяет в любой, даже очень смелой одежде, без риска нарваться на хейт со стороны недоброжелателей, которых полно среди ее подписчиков.

Между тем по-прежнему еще далеко не все модные образы Дарьи Пынзарь можно назвать идеальными, что отмечали фэшн-эксперты Teleprogramma.pro.

Но ведущая «Дома-2» уверенно встала на путь исправления, работает над собой. И вот уже монохромный наряд оттенка лазури, который Дарья Пынзарь сочетала с белыми кроссовками, стилист оценил довольно высоко.

В сторис Instagram блондинка предстала в костюме, состоящем из кроп-топа, брюк палаццо и длинного кардигана с разрезами по бокам.

«Костюмы, как на Дарье Пынзарь, — брюки палаццо и кроп-топ — очень популярны и актуальны, — отметила фэшн-стилист Анжелика Гарсан. — В данном случае, это еще и костюм-тройка. Отличный вариант и очень идет Дарье. Брюки в пол хорошо вытягивают фигуру, а накидка, обеспечивающая дополнительные вертикальные линии, еще больше прибавляет роста. Она делает Дарью Пынзарь еще стройнее и изящнее».

Справка Teleprogramma.pro

Анжелика Гарсан — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист. Окончила специализированный курс у Карины Шерер, повышение квалификации у Маргариты Мурадовой. Опыт работы — 2 года.

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