«Мой максимальный вес в жизни»: Дарья Пынзарь в бикини показала свою фигуру до похудения

35-летняя экс-звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь после перезапуска реалити-шоу на телеканале «Ю» была приглашена на телестройку в качестве ведущей. Яркой блондинке пришлось вернуться в Москву из Анталии, где она с мужем и детьми проживала последние годы.

Но, как оказалось, это не единственная жертва, на которую Пынзарь пошла ради проекта и должности телеведущей. Девушке пришлось сильно похудеть, чтобы в кадре выглядеть достойно. Сейчас подписчики Дарьи в микроблоге регулярно спрашивают, как ей удалось постройнеть, и сделала бы она это, если бы не «Дом-2».

На что звезда телестройки призналась – ее в корпулентной фигуре «до» все устраивало. И показала, как выглядела ранее.

«Мой максимальный вес в жизни (не считая беременности), и я считаю, что это было секси. Но в телеке я бы смотрелась как баба на самоваре», — призналась девушка.

Для того, чтобы в телевизоре не быть «бабой на самоваре», Дарья Пынзарь сбросила 10 килограммов. А другая экс-звезда «Дома-2» Ирина Пинчук в то же время жалуется, что не может похудеть.

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