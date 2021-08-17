«Мы счастливы»: Степан Меньщиков из «Дома-2» показал подросшую дочку Степанию

Счастливый папа запечатлелся с женой Ангелиной и наследницей во время прогулки по Москве-реке.

Бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков счастлив в браке со второй женой Ангелиной Монах. Пара сумела преодолеть все разногласия и сейчас демонстрирует полную гармонию.

У супругов подрастает дочка Степания, 28 августа малышке исполнится годик. Девочка стала первым совместным ребенком Степана Меньщикова и Ангелины Монах и третьим по счету – для каждого из супругов. У Ангелины есть две дочери и даже внучка, у Степана – двое детей от брака с Евгенией Шамаевой.

Летним вечером дружное семейство отправилось на прогулку по Москве. Во время нее Степан Меньщиков запечатлелся с женой Ангелиной и дочкой Степанией. Хорошенькая малышка сидит у папы на плечах и чему-то искренне удивляется, скорчив милую мордашку.

«Путешествия по Москве-реке. Мы счастливы», — подписал кадр Степан Меньщиков.

Подписчики экс-участника «Дома-2» пришли в восторг, увидев это милое семейное фото.

«У девчоночки такие эмоции яркие! Классно. Улыбает», «Степа и Геля, вы такие классные! Счастья вам и здоровья! А Степе творческих успехов», «В вас никто не верил. А вы молодцы! Классные!» — высказываются в Сети.

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