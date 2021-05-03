«Мы перекусили!»: Степан Меньщиков показал подросшую младшую дочку с перемазанным личиком

Степан Меньщиков, который приобрел известность после участия в реалити-шоу «Дом-2», — многодетный отец. У него подрастают сын и дочка от первого брака и дочка – от второго. Степан старается уделять внимание всем троим своим наследникам, но, очевидно, что ближе всех ему самая маленькая – Степания, которую ему родила жена Ангелина Монах.

Степан Меньщиков часто признается в любви малышке и периодически делится ее снимками в Instagram. На этот раз он запечатлел Степанию после приема пищи. Судя по всему, процессом руководила сама малышка. Только этим обстоятельством можно объяснить ее перемазанное личико, испачканные руки и кофточку.

«Мы перекусили!» — подписал кадр счастливый отец.

«Такая она прикольная у вас», «Вот это и называется — счастливое детство!», «Глазки-пуговки», «Очаровашка Степашка», — отреагировали подписчики на снимок Степании.

Напомним, не так давно у Меньщикова и Монах был не самый приятный период в жизни. Ангелина рассказывала, что муж мог не ночевать дома, а потом неизвестные прислали ей фото супруга в компании девушки легкого поведения.

Но через какое-то время пара появилась на красной дорожке светского мероприятия, демонстрируя, что они счастливы.

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