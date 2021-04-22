«Какие блага, если я буду рассказывать?»: жена Меньщикова высказалась о скандале в их семье

Ангелина не поняла, почему она должна делиться с прессой этой информацией.

Жена шоумена и бывшего участника скандального проекта «Дом-2» Степана Меньщикова Ангелина в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro достаточно странно отреагировала на просьбу прокомментировать последние события, происходящие в ее семье.

«А мне что с этого будет, если я все расскажу? Почему я должна рассказывать? Какие мне блага, если я буду рассказывать?» Ангелина Меньщикова

Ранее Ангелина опубликовала в социальных сетях пост, в котором обвинила своего мужа в изменах. Как отметила девушка, Степан Меньщиков в последнее время взял за правило не ночевать по несколько дней дома. При этом на снимке можно было увидеть некую девушку, с которой обнимается ее муж. Возможно, это как раз его любовница.

Позже Ангелина неожиданно изменила свою точку зрения. Она заявила, что у них в семье все прекрасно и она по-прежнему любит своего мужа.

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