«Мы счастливы»: Степан Меньщиков после измены прошелся по красной дорожке с женой

Судя по всему, в жизни звездной пары снова царит мир и взаимопонимание.

Бывший участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков в Instagram поделился совместной фотографией, на которой он запечатлен со своей женой Ангелиной.

«Какое счастье быть с любимой женой Ангелиной на красной ковровой дорожке, даже если нас туда и не приглашали! И очень здорово, что были люди, которые были по-настоящему рады видеть нас там! Спасибо вам дорогие! У вас прекрасный вкус! Мы счастливы».

Степан Меньщиков

В комментариях под снимком отметилась сама Ангелина. «А мне большое счастье быть с тобой рядом», — заявила она. «Геля, у тебя платье действительно для красной дорожки. Просто супер», «Я Степу хорошо помню с «Дома-2». Хороший шутник такой», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее Ангелина Монах рассказывала, что муж стал ей изменять. Женщине прислали снимок, на котором он запечатлен с некой дамой легкого поведения. Ангелина Монах рассказывала, что муж может несколько дней не ночевать дома. Стал меньше уделять внимания их общей дочери Степании.

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